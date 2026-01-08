Roma Femminile, Dorsin: "La Roma è un club enorme per la città e per il calcio italiano. Vogliamo portare a casa trofei". Primo allenamento in gialorosso (VIDEO)

Froya Dorsin è ufficialmente una nuova calciatrice della Roma, arrivata in prestito dal Paris Saint-Germain fino al termine della stagione. Dopo l'ufficialità, ha rilasciato la prima intervista in giallorosso. Le sue parole:
Benvenuta alla Roma, Froya.
"Grazie mille."
Che sensazione è entrare a far parte di una squadra come la Roma?
"Oh, wow. La Roma è un club enorme per la città e per il calcio italiano, quindi è fantastico entrare a far parte di una società così grande".
Cosa ti aspetti da questa esperienza in Italia?
"Per me è un’occasione per crescere come giocatrice, migliorare e fare nuovi passi avanti. Sì, vincere trofei e portare a casa vittorie".
Che tipo di giocatrice sei?
"Sono una giocatrice veloce e forte. Mi piace attaccare la profondità e correre per la squadra".
Cosa puoi dare alla squadra?
"Come ho detto, sono una giocatrice fisicamente forte e mi piace andare in profondità. Correrò e lotterò per la squadra e, spero di segnare molti gol".
Quali sono i tuoi obiettivi per il resto della stagione?
"Ovviamente vincere più trofei possibile. Vogliamo vincere, vogliamo conquistare il campionato e vogliamo giocare di nuovo la Champions League la prossima stagione. Portare i trofei a casa".
?️ La prima intervista in giallorosso di Frøya Dorsin ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/TO3323UpVG
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) January 8, 2026
La Roma ha pubblicato una clip della prima seduta di allenamento della nuova calciatrice giallorossa.
Primo allenamento in giallorosso ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/zKFBL8ebjB
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) January 8, 2026