Roma Femminile, Dorsin: "La Roma è un club enorme per la città e per il calcio italiano. Vogliamo portare a casa trofei". Primo allenamento in gialorosso (VIDEO)

Froya Dorsin è ufficialmente una nuova calciatrice della Roma, arrivata in prestito dal Paris Saint-Germain fino al termine della stagione. Dopo l'ufficialità, ha rilasciato la prima intervista in giallorosso. Le sue parole:

Benvenuta alla Roma, Froya.

"Grazie mille."

Che sensazione è entrare a far parte di una squadra come la Roma?

"Oh, wow. La Roma è un club enorme per la città e per il calcio italiano, quindi è fantastico entrare a far parte di una società così grande".

Cosa ti aspetti da questa esperienza in Italia?

"Per me è un’occasione per crescere come giocatrice, migliorare e fare nuovi passi avanti. Sì, vincere trofei e portare a casa vittorie".

Che tipo di giocatrice sei?

"Sono una giocatrice veloce e forte. Mi piace attaccare la profondità e correre per la squadra".

Cosa puoi dare alla squadra?

"Come ho detto, sono una giocatrice fisicamente forte e mi piace andare in profondità. Correrò e lotterò per la squadra e, spero di segnare molti gol".

Quali sono i tuoi obiettivi per il resto della stagione?

"Ovviamente vincere più trofei possibile. Vogliamo vincere, vogliamo conquistare il campionato e vogliamo giocare di nuovo la Champions League la prossima stagione. Portare i trofei a casa".

?️ La prima intervista in giallorosso di Frøya Dorsin ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/TO3323UpVG — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) January 8, 2026





La Roma ha pubblicato una clip della prima seduta di allenamento della nuova calciatrice giallorossa.



