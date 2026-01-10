Femminile, Rossettini: "Squadra pronta per affrontare questa finale" - Giugliano: "L'arma in più è l'atteggiamento giusto" (VIDEO)

Luca Rossettini e Manuela Giugliano, rispettivamente allenatore e capitano della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus (in programma domani alle ore 15). Ecco le loro parole.

ROSSETTINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"La squadra è riposata, ne avevamo bisogno perché aveva veramente tirato al massimo delle energie che aveva nella fine dell'anno solare a causa di tante partite e impegni. È riposata e pronta per affrontare questa finale di Supercoppa".

Quanto saranno utili i precedenti con la Juventus per affrontare questa partita?

"Sarà utile dal punto di vista della consapevolezza. Non è bastato ciò che abbiamo fatto nelle ultime due partite: nella prima non è andata bene e in campionato abbiamo pareggiato. Questo deve essere uno stimolo per provare a fare qualcosa di più per riuscire a portare a casa la Supercoppa".

Che significato avrebbe vincere la Supercoppa?

"Sarebbe il primo trofeo stagionale. Probabilmente questa squadra non è pronta adesso per essere al top, ma siamo qui e vogliamo giocarci le nostre carte. Abbiamo delle qualità che stanno venendo fuori nel nostro percorso e vogliamo spingere su quelle per cercare di toglierci una soddisfazione importante".

GIUGLIANO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Siamo consapevoli che andiamo ad affrontare una finale e ci giochiamo un trofeo. Penso che la positività sia la prima arma della nostra settimana e vedo le ragazze molto concentrate, molto unite e mi fa molto piacere. Abbiamo perso le ultime due finali contro la Juventus e quindi c'è anche un po' questa voglia di entrare in campo con l'atteggiamento giusto e di cercare di portarla a casa".

Cosa serve per portare a casa il trofeo?

"Se entriamo in campo con l'atteggiamento giusto sarà la nostra arma in più. E quando si approccia alle partite in maniera positiva, è sempre più semplice cercare di fare il nostro gioco. L'arma in più in questo momento è l'atteggiamento giusto, ma tutto dipenderà da noi, da quello che riusciamo a trasmettere in campo e da quello che abbiamo provato con il mister in allenamento".

Cosa significherebbe iniziare il 2026 con un trofeo?

"Portare a Roma questo trofeo significherebbe ripartire alla grande, ripartire consapevoli dei nostri mezzi e ripartire forte."

