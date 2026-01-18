Femminile, Rossettini: "Punti importantissimi in un momento difficile. Derby? Si prepara da solo" - Thogersen: "Contro la Lazio match speciale"

Luca Rossettini e Frederikke Thogersen, rispettivamente allenatore e centrocampista della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 2-1 contro il Sassuolo . Ecco le loro parole.

ROSSETTINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Partita complicata, soprattutto nella seconda parte del primo tempo, però sono tre punti pesanti e importanti.

"Sì, ce la siamo complicata un pochino noi. Nel senso che siamo partite bene: abbiamo avuto un buon approccio, abbiamo trovato il vantaggio subito, abbiamo avuto qualche occasione per andare sul doppio vantaggio... poi ci sono tante cose sulle quali lavorare e mi aspettavo un po' di più dall'atteggiamento. In generale abbiamo fatto qualche cambio, perché abbiamo tanti impegni in questo mese di gennaio. Però bisogna sicuramente dare di più. A fine primo tempo abbiamo cambiato qualcosa, ma quello che avevo chiesto è un cambio di ritmo dal punto di vista della mentalità, dell'atteggiamento. Una squadra come la nostra, per il periodo che stiamo vivendo, che viene da una finale persa come quella di Pescara, non può permettersi di fare una prestazione del genere. Sono punti importantissimi perché è anche un momento difficile. Sono venuti fuori il cuore di questa squadra e la grande voglia di centrare tre punti importantissimi per noi in questo momento."

Il fatto di giocare al Tre Fontane aiuta a tirare fuori la prestazione.

"Sicuramente. I tifosi ci spingono sempre: sono caldi, vogliono bene alle ragazze, quindi questo è un qualcosa in più. Quello che non dobbiamo invece sentire è l'eccessiva pressione, la paura di giocare, perché questa squadra se non gioca, se ha paura di giocare, diventa una squadra normale. Quello che sta facendo da questo punto di vista dall'inizio dell'anno è sforzarsi, giocare con coraggio, personalità, qualità. Quando gioca ai suoi ritmi, con queste qualità, è una squadra che può mettere in difficoltà e vincere qualsiasi partita".

Parlava di un mese di gennaio impegnativo e il prossimo impegno sarà un derby.

"Cade a fagiolo perché in un momento in cui ci serve una reazione caratteriale, il derby è una partita che si prepara da sola. Conosciamo, perché abbiamo già incontrato due volte quest'anno, le difficoltà che ci aspettano e sicuramente sarà uno stimolo in più per accelerare e migliorare sotto il punto di vista dell'atteggiamento".

(asroma.com)

THOGERSEN AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Oltre ad una vittoria importante, è stata anche una partita difficile.

"Sì, infatti è molto importante il fatto di avere portato a casa i tre punti. Dopo aver iniziato bene, non abbiamo trovato il ritmo del gioco. Abbiamo faticato soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo abbiamo fatto meglio, abbiamo lottato e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria".

Quanto è importante questa prima vittoria dell’anno che permette alla Roma di rimanere in testa aspettando anche l’esito delle altre partite?

"Molto importante per due motivi: per mostrare che, dopo la finale di Supercoppa, noi ci siamo ancora. E poi ovviamente per il campionato dove ogni gara è importantissima".

Per te è stato un inizio di stagione un po' complicato: l'infortunio al naso... Stai trovando ora continuità. Come ti senti?

"Sì, oggi mi sono sentita molto bene in campo: sto tornando me stessa. Come hai detto tu, ho trascorso un periodo con alti e bassi, per vari motivi".

Adesso ci sarà un'altra sfida importante: il Derby. Un altro impegno in Coppa Italia.

"Ma certo, è importante. Lo è anche per il cuore, perché è un derby speciale".

(asroma.com)