Femminile, Rossettini: "La vittoria contro la Lazio ci ha dato entusiasmo e consapevolezza" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Parma, valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15. Ecco le sue parole: "Ci serviva la qualificazione in Coppa Italia. Poi, su come è arrivata, siamo contente: le gare sono decise da episodi. La traversa iniziale della Lazio ci ha dato una scossa, costringendoci ad alzare ulteriormente il livello. Nei primi minuti non siamo partite benissimo, poi siamo venute fuori come avevamo preparato la partita. Il primo tempo è stato fatto in maniera eccellente. Ci dà entusiasmo e quella consapevolezza in più che, nell'ultimo periodo, un po' ci era mancata. Ora ci ripresentiamo al campionato vogliosi di cercare un'altra grande prestazione".

La gestione e l'approccio alla partita con il Parma?

"Sarà una partita difficile, come quelle contro il Genoa e il Sassuolo. È una squadra con una forte identità, gioca bene e ha principi chiari. Concede poco, essendo seconda solo alla Juventus per xG concessi. Non sarà una partita assolutamente semplice, dovremo guadagnarci il risultato grazie a una prestazione attenta, puntuale e qualitativa. In questi giorni prepareremo la partita al meglio".

Come si mantiene il focus del gruppo?

"Lavorando e pensando partita dopo partita. Questo è l'unica modalità che mi interessa e che stiamo portando avanti dal primo giorno di ritiro. Ci focalizziamo sulla partita, sul miglioramento individuale e collettivo e poi ci prepariamo nello specifico per la partita successiva cercando di trovare in campo i vantaggi che ci servono per vincerla".

?️ “Sarà una gara difficile come lo è stata contro il Sassuolo e il Genoa. Il Parma ha una forte identità e concede poco. Dovremo guadagnarci il risultato con una prestazione attenta e di qualità”



Luca Rossettini alla vigilia di #ParmaRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/0S6LNOdWBe — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) January 31, 2026



