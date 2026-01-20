Femminile, Rossettini in vista del derby: "Teniamo molto alla Coppa Italia" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni del club in vista del derby di Coppa Italia. Ecco le parole rilasciate dal tecnico giallorosso:

"Non veniamo da una buona prestazione, nonostante il risultato sia stato positivo e questo deve essere il mood con cui entriamo a preparare questa partita. È un derby, con una possibile qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, a cui teniamo molto. Le ragazze erano giustamente deluse e arrabbiate per la prestazione contro il Sassuolo, perché si aspettavano molto di più. Andiamo quindi ad affrontare questa partita fiduciosi e arrabbiati: sarà una gara importante, tosta, contro una squadra con dei valori, che potrà sicuramente riscattare le ultime due partite contro di noi".

La Lazio ha dimostrato di restare in partita fino all’ultimo: è un aspetto da considerare anche nella gestione delle forze?

"È una squadra che ha sicuramente dei valori caratteriali importanti: vincere all’ultimo minuto è un dato che lo dimostra. Ha anche valori tecnici e fisici, quindi dovremo prestare attenzione anche alla gestione della partita. Cercheremo di approcciarla nel migliore dei modi, facendo sì che si giochi nei 90 minuti, ma soprattutto provando a indirizzarla subito, come è successo contro il Sassuolo domenica. È una chance che vogliamo sfruttare. È chiaro che, dopo un eventuale gol, non può cambiare la preparazione della partita, l’atteggiamento e le richieste, ma dobbiamo continuare a battere su quello che la squadra sa fare: giocare a pallone con personalità, qualità e coraggio".

Considerando anche l’unico precedente stagionale contro lo Sporting in Champions, cambia l’approccio alla preparazione?

"No, l’approccio alla partita in generale non cambia. Cambia e speriamo che l’epilogo possa essere lo stesso, ma con una strada un po’ diversa. Contro lo Sporting ce la siamo dovuta sudare tanto. Quello che sottolineerei, però, è che la voglia che ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo della fase a eliminazione della Champions deve essere la stessa che ci avvicina alla gara con la Lazio: la grande voglia di arrivare in semifinale di Coppa Italia. La motivazione deve essere la base di tutto".

