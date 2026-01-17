Clicky

Femminile, Rossettini: "Dopo la Supercoppa è rimasta la rabbia, la portiamo in campo col Sassuolo" (VIDEO)

17/01/2026 alle 17:08.
rossettini-14

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Sassuolo, valida per la decima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 12:30. Ecco le sue parole: "Smaltita la grande delusione e il grande dispiacere per aver perso una finale in una modalità così dolorosa, la squadra si è ributtata nel lavoro quotidiano. A differenza di settembre, la delusione è andata via veloce ed è rimasta la rabbia. E quella rabbia ce la portiamo nel lavoro, nelle cose che facciamo, nella voglia di presentarci domenica e cercare di fare un'altra grande prestazione e portare a casa una vittoria".

Il Sassuolo ha cambiato guida tecnica, che squadra e che atteggiamento si aspetta?
"È difficile fare una valutazione di questo. Sicuramente è una squadra che ha delle caratteristiche e delle qualità. Difficilmente le trasforma in una settimana. Sono sempre momenti un po' particolari perché al cambio di guida tecnica si spera sempre in una reazione, da parte della squadra e delle giocatrici si tende a dare sempre qualcosina di più, giocando contro la prima della classe. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che vuole fare punti per salvarsi. Però dal canto nostro guardiamo a noi, guardiamo alla voglia di rivalsa che le ragazze e tutti noi abbiamo e ci prepariamo per fare una grandissima partita".

Il campionato è aperto. Le prossime partite saranno tutte decisive?
"Questo modo di pensare è quello che ci caratterizza e quello che io chiedo alle ragazze dall'inizio dell'anno. È quello che ci ha portato a giocarci una finale di Womens Cup, a giocarsi la finale di Supercoppa e che ci porta a essere prime della classe in questo momento. Sicuramente per noi è una partita importantissima. Come ho già detto, i cinque punti di vantaggio in questo punto della stagione non contano nulla. Basta una partita per riaprire tutto. Noi dobbiamo pensare e continuare il percorso che stiamo facendo con la stessa fame e la stessa cattiveria".