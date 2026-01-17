Femminile, Rossettini: "Dopo la Supercoppa è rimasta la rabbia, la portiamo in campo col Sassuolo" (VIDEO)

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita contro il Sassuolo, valida per la decima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 12:30. Ecco le sue parole: "Smaltita la grande delusione e il grande dispiacere per aver perso una finale in una modalità così dolorosa, la squadra si è ributtata nel lavoro quotidiano. A differenza di settembre, la delusione è andata via veloce ed è rimasta la rabbia. E quella rabbia ce la portiamo nel lavoro, nelle cose che facciamo, nella voglia di presentarci domenica e cercare di fare un'altra grande prestazione e portare a casa una vittoria".

Il Sassuolo ha cambiato guida tecnica, che squadra e che atteggiamento si aspetta?

"È difficile fare una valutazione di questo. Sicuramente è una squadra che ha delle caratteristiche e delle qualità. Difficilmente le trasforma in una settimana. Sono sempre momenti un po' particolari perché al cambio di guida tecnica si spera sempre in una reazione, da parte della squadra e delle giocatrici si tende a dare sempre qualcosina di più, giocando contro la prima della classe. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che vuole fare punti per salvarsi. Però dal canto nostro guardiamo a noi, guardiamo alla voglia di rivalsa che le ragazze e tutti noi abbiamo e ci prepariamo per fare una grandissima partita".

Il campionato è aperto. Le prossime partite saranno tutte decisive?

"Questo modo di pensare è quello che ci caratterizza e quello che io chiedo alle ragazze dall'inizio dell'anno. È quello che ci ha portato a giocarci una finale di Womens Cup, a giocarsi la finale di Supercoppa e che ci porta a essere prime della classe in questo momento. Sicuramente per noi è una partita importantissima. Come ho già detto, i cinque punti di vantaggio in questo punto della stagione non contano nulla. Basta una partita per riaprire tutto. Noi dobbiamo pensare e continuare il percorso che stiamo facendo con la stessa fame e la stessa cattiveria".

?️ “La squadra si è rituffata nel lavoro quotidiano. C’è stata delusione e tanta rabbia dopo la sconfitta in Supercoppa ma questa rabbia ce la portiamo nella voglia di presentarci domani per fare una grande prestazione”



Luca Rossettini alla vigilia della gara con il Sassuolo pic.twitter.com/2Wdxr5GvUc — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) January 17, 2026



