Femminile, Parma-Roma: le convocate di Rossettini. Assente Veje per infortunio

Domani alle ore 15 la Roma Femminile sarà ospite del Parma nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A e, alla vigilia della gara, l'allenatore Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate: nell'elenco non rientra Katrine Veje, la quale ha accusato una distrazione al bicipite femorale sinistro e resterà ai box per circa due settimane.

Portieri: Baldi, Lukasova, Soggiu.

Difensori: Antoine, Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thogersen, Valdezate, Piekarska.

Centrocampisti: Giugliano, Greggi, Dragoni, Pandini, Rieke.

Attaccanti: Viens, Babajide, Corelli, Dorsin, Galli.

