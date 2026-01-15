Femminile, Maya Antoine: "Ho scelto la Roma anche per la storia di questo club. Obiettivi? Vincere il campionato" (VIDEO)

Maya Antoine, nuova calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato la sua prima intervista in giallorosso ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni:

Perché hai scelto la Roma?

"Sono cresciuta in una comunità che conosce benissimo l'Italia e la cultura italiana, per cui ho scelto la Roma non solo per motivi calcistici, ma anche perché sono cresciuta parlando dell'Italia. Per questo, ho scelto la Roma anche per la storia che ha questo club, e che ha questo campionato. So che giocare per la Roma significa avere un'opportunità entusiasmante".

Cosa ti aspetti da questo campionato?

"Mi aspetto un campionato molto tecnico, con attaccanti molto impegnativi da affrontare. Ma sono molto contenta di ciò, le sfide mi piacciono sempre e mi aspetto di trovare calciatrici molto creative, sia tra le mie compagne che tra le mie avversarie".

Che tipo di calciatrice sei?

"Sono un difensore centrale molto veloce e forte fisicamente, cerco sempre di oppormi agli attaccanti avversari. Sono la persona a cui rivolgersi nei momenti difficili, prima che intervenga il portiere".

Sei originaria del Canada: hai chiesto informazioni alle calciatrici canadesi della Roma prima di venire?

"Conoscevo già Mia, qua quando giocava nei Whitecaps Rex, a Vancouver. Non conosco personalmente Evelyne, ma l'ho conosciuta seguendo le partite della nazionale e tramite altre persone".

Quali sono i tuoi obiettivi per il resto della stagione?

"Aiutare la squadra a restare al primo posto, vincere il campionato e - speriamo - dare forza alla squadra e aiutarla il più possibile".

?️?? La prima intervista in giallorosso di Maya Antoine#ASRomaFemminile pic.twitter.com/Qt6yh0Nw9b — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) January 15, 2026



