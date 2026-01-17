Femminile, le convocate di Rossettini per il Sassuolo: prima presenza per Antoine. Assenti Pante, Pilgrim, van Diemen e Haavi

Tutto pronto per la ripresa del campionato della Roma Femminile. Domani, alle ore 12:30, le giallorosse ospiteranno il Sassuolo al Tre Fontane in una sfida importante per consolidare il primato in classifica. Il tecnico Luca Rossettini ha diramato la lista delle 22 convocate per il match. La novità è la prima convocazione per l'ultimo acquisto, la centrale difensiva Maya Antoine. Continuano a pesare, però, le assenze per infortunio: oltre a van Diemen e Haavi, non saranno della partita neanche Pante, a causa di un'elongazione, e Pilgrim, per hoffite (un'infiammazione) al ginocchio sinistro.

Le convocate:

Antoine, Babajide, Baldi, Bergamaschi, Corelli, Dorsin, Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Heatley, Kuhl, Lukasova, Oladipo, Pandini, Piekarska, Rieke, Soggiu, Thogersen, Valdezate, Veje, Viens.