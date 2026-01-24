Femminile, Kuhl ceduta a titolo definitivo all'Atletico Madrid

Movimento in uscita per la Roma Femminile. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente la cessione di Kathrine Kuhl, che si trasferisce a titolo definitivo all'Atletico Madrid. La centrocampista danese, classe 2003, lascia così la Capitale per iniziare una nuova avventura nel campionato spagnolo. Con un post sui propri canali social, la Roma ha salutato la giocatrice: "In bocca al lupo, Kathrine!".
