Femminile, Genoa-Roma: le convocate di Rossettini. Ancora out Pilgrim

La Roma Femminile domani scenderà in campo alle 12:30 per sfidare il Genoa per cercare di consolidare la vetta della Serie A. Da poco mister Rossettini ha diramato la lista delle convocate per il match contro il Grifone. Ancora out Pilgrim, mentre, mancherà anche Kuhl che ha in queste ore ha finalizzato il suo passaggio all'Atletico Madrid. Ecco l'elenco completo.
Antoine
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Dorsin
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Heatley
Lukasova
Oladipo
Pandini
Piekarska
Rieke
Soggiu
Thogersen
Valdezate
Veje
Viens
(asroma.com)