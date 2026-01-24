Femminile, Genoa-Roma: le convocate di Rossettini. Ancora out Pilgrim

La Roma Femminile domani scenderà in campo alle 12:30 per sfidare il Genoa per cercare di consolidare la vetta della Serie A. Da poco mister Rossettini ha diramato la lista delle convocate per il match contro il Grifone. Ancora out Pilgrim, mentre, mancherà anche Kuhl che ha in queste ore ha finalizzato il suo passaggio all'Atletico Madrid. Ecco l'elenco completo.

Antoine

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Dorsin

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Heatley

Lukasova

Oladipo

Pandini

Piekarska

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Veje

Viens

(asroma.com)