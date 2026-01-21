Coppa Italia Femminile, Roma-Lazio: info biglietti. Al via la vendita

Mercoledì 28 gennaio alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Tre Fontane l'attesissimo Derby della Capitale e il match è valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa, è già partita la vendita dei biglietti. In occasione di questa gara ci sarà una grande novità e si tratta dell'High Five Giallorosse (sold-out): i tifosi potranno dare il cinque alle calciatrici all'inizio e al termine del riscaldamento, vivendo l'attesa per il derby da bordocampo.

