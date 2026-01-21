Coppa Italia Femminile, LAZIO-ROMA: le formazioni ufficiali. In attacco Dragoni, Viens e Corelli

Alle 20:30 andrà in scena la gara di andata di Coppa Italia tra Roma e Lazio. Derby, dunque, per decidere chi andrà avanti nella seconda competizione nazionale. Mister Rossettini ha deciso di puntare su molte titolari: a centrocampo presente Giugliano con Rieke e Greggi. In attacco Dragoni, Corelli e Viens.

IL TABELLINO

LAZIO: Durante; Baltrip Reyes, Connolly, Benoit, Le Bihan, Oliviero, Castiello, Piemonte, Simonetti, Goldoni, D'Auria

A disp.: Karresaa, Mejasz, Queralt, Karczewska, Monnecchi, Cafferata, Visentin

All.: Grassadonia

ROMA: Lukasova; Thogersen, Oladipo, Heatley, Bergamaschi; Rieke, Giugliano, Greggi; Dragoni, Corelli, Viens.

A disp.: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Dorsin, Pandini, Babajide, Ventriglia, Galli, Piekarska.

All.: Rossettini

ARBITRO: Caruso. ASSISTENTI: Pasqualetto - Cecchi. IV UFFICIALE: Benestante.