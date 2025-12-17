Womens' Champions League, ROMA-ST. POLTEN: le formazioni UFFICIALI. In attacco Viens, Babajide e Pilgrim

Ultimo impegno casalingo del 2025 per la Roma Femminile. Al Tre Fontane le giallorosse di Luca Rossettini affronteranno il St. Polten nell'ultima gara della fase campionato di Women's Champions League. Per l'occasione il tecnico giallorosso sceglie un attacco composto da Viens, Babajide e Pilgrim.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Lukasova; Thogersen, Valdezate, Oladipo, Bergamaschi; Dragoni, Giugliano, Greggi; Viens, Babajide, Pilgrim.
A disp.: Baldi, Soggiu, Di Guglielmo, Heatley, Kuhl, Corelli, Pante, Pandini, Rieke, Ventriglia, Galli.
All.: Rossettini.
ST. POLTEN: Schluter; Gutmann, Nagy, Ebert, Klein, Ollivier; Elmore, Laino, Peneau, Matavkova; Brunold.
A disp.: Osigus, Vracevic, Mattner, Aistleitner, Woelki, Krizaj.
All.: Fassotte.
Arbitro: Frida Klarlund. Assistenti: Fie Bruun - Katrine Stensholm. IV ufficiale: Frederikke Lydia Søkjær. VAR: Jonas Hansen. AVAR: Mads Kristoffersen.