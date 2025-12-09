Women's Champions League, ROMA-ST. POLTEN: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Mercoledì 17 dicembre alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Tre Fontane il match tra Roma e St. Polten, valido per la sesta giornata della Women's Champions League. Come annunciato dalla società giallorossa, a partire dalle 12 di oggi è iniziata la vendita dei biglietti per assistere al match. Ecco la nota del club: "AS Roma comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 9 dicembre e fino le ore 19:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà possibile acquistare i biglietti validi per la partita Roma vs ST. POLTEN- UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - del 17 dicembre alle ore 21:00

Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione.

Si potrà accedere al servizio di CAMBIO UTILIZZATORE a partire dalle ore 12:00 di martedì 9 dicembre e fino le ore 19:00 di mercoledì 17 dicembre".

(asroma.com)