Women's Champions League, CHELSEA-ROMA: le formazioni ufficiali

La Roma fa tappa a Londra. Le giallorosse di Luca Rossettini sono attese questa sera, alle 21.00, a Stamford Bridge in casa del Chelsea nella quinta giornata della fase campionato di Women's Champions League. Per l'occasione il tecnico giallorosso si affida a Dragoni, Babajide e Pilgrim in attacco per cercare di migliorare la classifica, che vede la Roma penultima a un punto.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CHELSEA: Peng; Bronze, Bright, Buurman, Charles; Macario, Walsh, Kaptein; Rytting Kaneryd, Kerr, Baltimore.
A disp.: Spencer, Carpenter, Nusken, Reiten, Thompson, Girma, Hamano, Jean-Francois, Potter, Beever-Jones, Sarwie.
All.: Bompastor.
ROMA: Lukasova; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thogersen; Pandini, Kuhl, Giugliano; Dragoni, Babjide, Pilgrim.
A disp.: baldi, Soggiu, Di Guglielmo, Valdezate, Viens, Corelli, Greggi, Pante, Rieke, Ventriglia, Galli.
All.: Rossettini.
Arbitro: Ewa Augustyn. Assistenti: Paulina Baranowska - Julia Bukarowicz. IV ufficiale: Anna Adamska. VAR: Tomasz Kwiatkowski. AVAR: Pawel Pskit.