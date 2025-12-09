Women's Champions League, Chelsea-Roma: le convocate di Rossettini. Ancora assenti Haavi, Van Diemen e Veje

Domani alle ore 21 la Roma Femminile sfiderà il Chelsea in occasione della quinta giornata della fase campionato di Champions League. Le giallorosse si trovano al sedicesimo posto in classifica con un solo punto in quattro partite, mentre il club londinese è sesto a quota 8. Alla vigilia del match l'allenatore Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate e nell'elenco figurano 22 calciatrici: ancora assenti le infortunate Haavi, Van Diemen e Veje.
La lista delle convocate
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Di Guglielmo
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Heatley
Kuhl
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pante
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Thogersen
Valdezate
Ventriglia
Viens
