Women's Champions League, Chelsea-Roma: le convocate di Rossettini. Ancora assenti Haavi, Van Diemen e Veje

Domani alle ore 21 la Roma Femminile sfiderà il Chelsea in occasione della quinta giornata della fase campionato di Champions League. Le giallorosse si trovano al sedicesimo posto in classifica con un solo punto in quattro partite, mentre il club londinese è sesto a quota 8. Alla vigilia del match l'allenatore Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate e nell'elenco figurano 22 calciatrici: ancora assenti le infortunate Haavi, Van Diemen e Veje.

La lista delle convocate

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Di Guglielmo

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Heatley

Kuhl

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pante

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Ventriglia

Viens

(asroma.com)