VIDEO - Femminile, rifinitura a Londra per le giallorossse: domani l'ultima chance contro il Chelsea

Vigilia carica di tensione e con un solo risultato a disposizione quella che sta vivendo la Roma Femminile. La squadra di Luca Rossettini è a Londra, dove ha svolto la seduta di rifinitura sul prato dello Stamford Bridge in vista della sfida di domani sera (ore 21:00) contro il Chelsea, valida per la quinta giornata della Women's Champions League. La situazione per le giallorosse è complessa. La Roma si trova infatti al sedicesimo posto nel girone unico con un solo punto conquistato in quattro partite, frutto di un pareggio e tre sconfitte. Per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff, che dista ancora quattro punti, serve un'impresa contro le inglesi, attualmente seste in classifica con 8 punti.



