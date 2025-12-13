Serie A Femminile, Ternana-Roma: le convocate di Rossettini. Out Haavi, Van Diemen e Veje

Torna in campo la Roma Femminile e lo fa oggi alle ore 18 in casa della Ternana nel match valido per la nona giornata di Serie A. A poche ore dal calcio d'inizio l'allenatore giallorosso Luca Rossettini ha diramato la lista delle 22 convocate e sono presenti le stesse calciatrici che hanno preso parte alla trasferta di Londra contro il Chelsea. Ancora assenti le infortunate Haavi, Van Diemen e Veje.
La lista delle convocate
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Di Guglielmo
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Heatley
Kuhl
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pante
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Thogersen
Valdezate
Ventriglia
Viens
(asroma.com)