Serie A Femminile, Ternana-Roma: le convocate di Rossettini. Out Haavi, Van Diemen e Veje

Torna in campo la Roma Femminile e lo fa oggi alle ore 18 in casa della Ternana nel match valido per la nona giornata di Serie A. A poche ore dal calcio d'inizio l'allenatore giallorosso Luca Rossettini ha diramato la lista delle 22 convocate e sono presenti le stesse calciatrici che hanno preso parte alla trasferta di Londra contro il Chelsea. Ancora assenti le infortunate Haavi, Van Diemen e Veje.

La lista delle convocate

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Di Guglielmo

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Heatley

Kuhl

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pante

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Ventriglia

Viens

