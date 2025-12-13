Clicky

Serie A Femminile, Ternana-Roma: le convocate di Rossettini. Out Haavi, Van Diemen e Veje

13/12/2025 alle 12:46.
rossettini-14

Torna in campo la Roma Femminile e lo fa oggi alle ore 18 in casa della Ternana nel match valido per la nona giornata di Serie A. A poche ore dal calcio d'inizio l'allenatore giallorosso Luca Rossettini ha diramato la lista delle 22 convocate e sono presenti le stesse calciatrici che hanno preso parte alla trasferta di Londra contro il Chelsea. Ancora assenti le infortunate Haavi, Van Diemen e Veje.

La lista delle convocate

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Di Guglielmo

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Heatley

Kuhl

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pante

Pilgrim  

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Ventriglia

Viens

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE