Serie A Femminile, ROMA-JUVENTUS: le formazioni UFFICIALI. Rossettini sceglie il tridente Corelli-Viens-Pilgrim (FOTO e VIDEO)

06/12/2025 alle 13:37.
La Roma di Rossettini vuole continuare a sognare e oggi alle ore 14:30 andrà in scena la partita più attesa della stagione: allo Stadio Tre Fontane si gioca il delicatissimo big match contro la Juventus, valido per il nono turno della Serie A Femminile. Si tratta di una sfida importantissima, in cui si scontreranno la prima (le giallorosse con 18 punti in 8 giornate) e la seconda (le bianconere a quota 13) in classifica.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Di Guglielmo; Greggi, Rieke, Giugliano; Corelli, Viens, Pilgrim.
A disp.:
All.: Rossettini.

JUVENTUS:
A disp.:
All.: Canzi.

Arbitro: Manzo. Assistenti: Russo - Ciannarella. IV Uomo: Cipolloni. Operatore FVS: Romagnoli.

PREPARTITA

13:35 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Rossettini.


13:08 - La squadra giallorossa è arrivata al Tre Fontane.