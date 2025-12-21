Roma Femminile: sarà la Lazio l'avversaria nei quarti di Coppa Italia

Battuto il Lumezzane 4-1, la Roma Femminile accede ai quarti di finale di Coppa Italia. E sarà derby: è la Lazio l'avversaria della squadra di Luca Rossettini. L'andata del doppio confronto è prevista tra il 20 e il 22 gennaio, il ritorno è in programma tra il 27 e il 29 gennaio.

