Roma Femminile, Rieke: "Dobbiamo commettere meno errori" - Pandini: "In Champions le partite si giocano sui dettagli"

IL ROMANISTA - Annalena Rieke e Marta Pandini, calciatrici della Roma Femminile, hanno rilasciato un'intervista al quotidiano a tinte giallorosse e hanno fatto un bilancio della loro avventura nel club capitolino. Ecco le loro dichiarazioni.

Le parole di Rieke

Come ti senti a lavorare con Rossettini e cosa ti chiede?

"Lavoriamo spesso sulla tattica insieme a tutta la squadra. Tutte noi sappiamo ciò che ci chiede ed è molto utile sapere cosa vuole vedere da noi".

Qual è la miglior caratteristica della squadra e in cosa deve migliorare ancora?

"La squadra è formata da calciatrici che si aiutano a vicenda e ho la sensazione che, sia in campo che fuori, tutte mi possano supportare in qualsiasi momento. Lotto per le mie compagne e loro lottano per me, e questa è una cosa molto positiva. Secondo me potremmo eseguire meglio il nostro gioco e sicuramente dovremmo commettere meno errori in campo".

Le parole di Pandini

Sulla tua posizione in campo: inizialmente venivi impiegata maggiormente come trequartista, ora come mezzala. Dove ti trovi meglio?

"È una bellissima domanda anche perché ultimamente in Champions League ho ricoperto anche il ruolo di Play, quindi mi reputo una giocatrice molto duttile e anche il Mister a quanto pare mi considera tale, quindi non ho preferenze. Sinceramente mi piace molto cambiare e mi piace molto adattarmi alle richieste della partita e non ho preferenze. Sicuramente ci sono ruoli e partite che richiedono determinate caratteristiche e dove mi posso trovare meglio. Il Mister può farmi giocare dove vuole".

In Champions League non siete partite bene , in Campionato molto meglio. C'è qualcosa da cui potete tratte insegnamento per il proseguimento della stagione?

"Sicuramente le partite in Champions League sono gare in cui a livello fisico bisogna mettere qualcosa in più e sono partite che si giocano sui dettagli, sicuramente sono cose che possiamo acquisire anche in campionato per metterle lì. Sono due percorsi diversi, però noi prepariamo le partite in modo strategico e non poniamo differenze nel preparare partite o allenamenti".