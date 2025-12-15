Roma Femminile, domani la conferenza pre-Champions con Rossettini e Baldi

Vigilia di Champions League per la Roma Femminile. Domani alle 15:00, in vista dell'ultima partita della fase a gironi, parleranno in conferenza stampa il tecnico Luca Rossettini e Rachele Baldi. Come annunciato dal club sui propri canali social, l'incontro con i giornalisti sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della società.
