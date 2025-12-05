Femminile, Rossettini: "Con la Juve sfida importante ma non decisiva. C'è voglia di rivalsa dopo la Women's Cup" (VIDEO)

Alla vigilia del big match contro la Juventus, il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club.

Come sta la squadra dopo la sosta per le nazionali?

"C'è sicuramente entusiasmo per la partita che andremo ad affrontare, stiamo cercando di capire le condizioni fisiche perché i viaggi di parecchie delle ragazze sono stati molto lunghi, qualcuna la ritroviamo soltanto oggi. Sicuramente c'è entusiasmo, c'è eccitazione perché ci aspetta una partita importante contro la squadra più forte del campionato, quindi siamo consapevoli di questo e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi".

Possiamo dire che Roma-Juventus è un big match che potrebbe essere decisivo per il campionato?

"No, non penso che sia decisivo, il campionato è ancora lungo. È una sfida importante, abbiamo voglia di rivalsa dopo la finale di Women's Cup, ci aspetteranno altre partite fondamentali contro di loro. Quindi è giusto che il gruppo e la squadra senta questa partita in maniera importante, ma bisogna iniziare a vivere queste partite come partite del livello che la Roma attende".

Solo due giorni per preparare la gara, ovviamente vale anche per il nostro avversario, ma su cosa si concentrerà maggiormente?

"Sicuramente sul recupero dalle fatiche internazionali delle ragazze e poi cercheremo di dare quei due o tre spunti che ci potrebbero portare vantaggio durante la partita. Però partite del genere si preparano da sole, c'è da gestire il recupero, le fatiche, i piccoli acciacchi che gli impegni internazionali naturalmente portano con sé e poi cercheremo appunto di mettere la migliore formazione che ci possa permettere di fare un'ottima prestazione".

