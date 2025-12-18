Femminile, offerta dagli USA per Di Guglielmo: la decisione alla calciatrice

Arriva un'importante offerta dagli Stati Uniti per un pilastro della Roma Femminile. Secondo quanto riportato dal giornalista Leonardo Frenquelli de Il Romanista, il club statunitense delle Washington Spirit avrebbe presentato una proposta concreta per l'acquisto di Lucia Di Guglielmo. L'offerta, superiore ai 100mila euro, sarebbe ora al vaglio della società giallorossa, che in caso di cessione sarebbe pronta a reinvestire immediatamente la cifra sul mercato per trovare una sostituta.

L'esito della trattativa, però, dipenderà in gran parte dalla volontà della stessa calciatrice. La possibilità di giocare nella NWSL, uno dei campionati più prestigiosi al mondo, rappresenta infatti una grande opportunità per la carriera di Di Guglielmo, che dovrà ora decidere se accettare la sfida americana o proseguire la sua avventura con la maglia della Roma.



