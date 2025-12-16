Femminile, le convocate per la sfida al St. Polten: ancora out Haavi, Van Diemen e Veje

Vigilia dell'ultima sfida europea per la Roma Femminile. Domani sera, alle ore 21:00, le giallorosse ospiteranno al Tre Fontane le austriache del St. Pölten nel match che chiude la fase a gironi della Women's Champions League.

Il tecnico Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate per la partita. Ancoran non hanno recuperato le infortunate Haavi, Van Diemen e Veje, che non saranno della partita. Presente di nuovo la giovane Ventriglia.

La lista delle convocate

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Di Guglielmo

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Heatley

Kuhl

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pante

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Ventriglia

Viens

(asroma.com)