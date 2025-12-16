Femminile, le convocate per la sfida al St. Polten: ancora out Haavi, Van Diemen e Veje

Vigilia dell'ultima sfida europea per la Roma Femminile. Domani sera, alle ore 21:00, le giallorosse ospiteranno al Tre Fontane le austriache del St. Pölten nel match che chiude la fase a gironi della Women's Champions League.
Il tecnico Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate per la partita. Ancoran non hanno recuperato le infortunate Haavi, Van Diemen e Veje, che non saranno della partita. Presente di nuovo la giovane Ventriglia.
La lista delle convocate
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Di Guglielmo
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Heatley
Kuhl
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pante
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Thogersen
Valdezate
Ventriglia
Viens
(asroma.com)
VAI ALLA NOTA