Femminile, le convocate per la Juve: out Haavi, Van Diemen e Veje. Rientra Heatley

Alla vigilia del big match di Serie A Women contro la Juventus, in programma domani alle 14:30 al Tre Fontane, il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha diramato la lista delle convocate.
Dall'elenco spiccano le assenze di tre giocatrici importanti come Haavi, Van Diemen e Veje, che non prenderanno parte alla sfida. Buone notizie invece dai rientri di Heatley e Pilgrim, che tornano a disposizione dell'allenatore per l'importante scontro diretto. Nella lista anche la giovane Ventriglia dalla Primavera.
Questa la lista completa:
Baldi, Lukášová, Soggiu
Di Guglielmo, Heatley, Oladipo, Pante, Piekarska, Thogersen, Valdezate
Bergamaschi, Dragoni, Giugliano, Greggi, Kuhl, Pandini, Rieke
Babajide, Corelli, Galli, Pilgrim, Ventriglia, Viens
(asroma.com)