Femminile, Bergamaschi: "Pareggio d'oro, rimaniamo a +5. Dobbiamo essere più ciniche"

Al termine del pareggio casalingo per 1-1 contro la Juventus, l'autrice del gol giallorosso, Valentina Bergamaschi, ha analizzato la sfida ai microfoni ufficiali del club.

Un pareggio: più un punto guadagnato o due punti persi?

"Io direi un punto guadagnato, nel senso che contro una grande squadra che detiene il titolo questo pareggio vale come l'oro. Rimaniamo comunque a +5 e siamo migliorate nel secondo tempo perché abbiamo avuto parecchie difficoltà e analizzeremo bene quanto è successo".

Nel primo tempo avete avuto tante occasioni, forse concretizzando qualcosa in più avreste portato via un altro risultato oggi?

"Sì, sicuramente dovremmo diventare un po' più ciniche sottoporta perché costruiamo tanto ma concretizziamo poco, è stato il tassello mancante in questo ultimo periodo. C'è tanto rammarico per non riuscire comunque a concretizzare tutte le occasioni che creiamo, però siamo sulla strada giusta, continuiamo a lavorare perché penso che prima o poi gli obiettivi che ci siamo prefissate arriveranno".

Dal punto di vista personale è arrivato per te un gol, tra l'altro un gol bellissimo. Non hai esultato, ma è un gol che ha un significato importante per te?

"In questi giorni, quando ero in America, è venuto a mancare il mio caro zio. Questo gol è tutto per lui perché mi ha trasmesso tantissima gioia e mi ha portato a non arrendermi mai. Ci sono state tante difficoltà nel nostro percorso e questa è una dedica speciale che va tutta a lui".

