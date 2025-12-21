Coppa Italia Femminile, LUMEZZANE-ROMA: le formazioni ufficiali. Rossettini sceglie Galli in attacco

Alle 13:30, inizia la Coppa Italia della Roma Femminile che affronterà il Lumezzane negli ottavi di finale. Le giallorosse vogliono dare continuità alle ultime due vittorie ottenute contro Ternana e St. Polten prima di concentrarsi nuovamente sulla Serie A. Mister Rossettini ha fatto alcuni cambi rispetto all'ultima uscita in Champions League e là davanti ha scelto Galli. Ecco le formazioni ufficiali.

LUMEZZANE: - In attesa

ROMA: Soggiu; Pante, Oladipo, Heatley, Piekarska, Rieke, Pandini, Kuhl, Galli, Viens, Corelli. A disp:. Lukasova, Di Guglielmo, Valdezate, Giugliano, Dragoni, Pilgrim, Greggi, Bergamaschi, Babajide.

All.: Rossettini

ARBITRO: Luca Tuderti