Coppa Italia Femminile, Lumezzane-Roma: le convocate di Rossettini

Archiviata l'Europa, la Roma Femminile si tuffa nella Coppa Italia. Domani, alle ore 13:30, le giallorosse affronteranno il Lumezzane in trasferta per gli ottavi di finale della competizione.
Il tecnico Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate per la sfida. Restano ancora ai box per i rispettivi infortuni di lunga durata Haavi, Van Diemen e Veje. Regolarmente in lista, invece, la giovane Pierkaska.
La lista delle convocate
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Di Guglielmo
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Heatley
Kuhl
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pante
Pierkaska
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Valdezate
Viens
(asroma.com)