Chelsea-Roma, Rossettini: "Ci sarà da soffrire. Chiederà personalità". Kuhl: "Siamo tra le candidate per i primi posti in Serie A"

Luca Rossettini e Kathrine Kuhl hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di UWCL. Ecco le parole del tecnico, il quale ha risposto alle domande dei cronisti presenti:

Cosa rappresenta la sfida al Chelsea per il vostro cammino europeo?

"Sicuramente il nostro punteggio in Champions non è esaltante, ma devo guardare i progressi che la squadra sta facendo. Le ultime due partite, dal mio punto di vista, sono state giocate bene, con miglioramenti importanti. Purtroppo abbiamo raccolto meno di quanto la squadra meritasse. Chiederò alle ragazze di proseguire su questa strada, contro una squadra straordinaria, fortissima, che lotterà per vincere questa competizione. Chiederò personalità e che i principi su cui stiamo lavorando continuino ad essere applicati al meglio delle nostre possibilità. E poi anche un po’ di sano orgoglio: che questo ambiente incredibile ci faccia tirare fuori qualche energia e qualcosa in più rispetto alle nostre condizioni attuali".

Abbiamo notato qualche calciatrice stanca, domani qualcuna potrà riposare?

"Considerando la partita contro la Juventus, i dati ci dicono che la squadra non è stanca. La sofferenza che abbiamo dovuto sopportare nella seconda frazione di gara è stata dovuta più alla paura di portare a casa il risultato. Ci siamo tirate un pochino indietro dal continuare a fare quello che nel primo tempo avevamo fatto così bene e questo ha sicuramente compromesso il nostro andamento nella partita. Però nel secondo tempo sono venuti fuori altri valori che sono cresciuti nelle ultime settimane: la voglia di soffrire, di sacrificarsi e di difendere insieme, che ci hanno permesso di portare a casa un risultato molto importante. Per quanto riguarda le rotazioni, giocherà la squadra migliore che possiamo mettere in campo in questo momento, per rispetto di ciò che stiamo facendo, del nostro lavoro, della competizione e della squadra straordinaria che andiamo ad affrontare. Ci teniamo a fare bella figura e a portare a casa il massimo possibile. Quando prepariamo una partita, la prepariamo per provare a vincerla".

Come sta la squadra? Quanto sarù importante questa sfida per andare oltre alla fatica?

"Abbiamo recuperato energie, alla partita saranno passate più di 48 ore, quindi abbiamo ancora tutta la giornata di domani per riposare. Diciamo che l’unico rammarico è che partite del genere meriterebbero una preparazione il più dettagliata possibile, quindi così pochi allenamenti per presentarsi nella miglior condizione sono effettivamente pochi. Ma il grande lavoro fatto fin qui dalle ragazze, ogni settimana, per preparare il campionato, la Women’s Cup a inizio stagione e le prime partite di Champions, ci dà la possibilità di preparare davvero la partita con poche nozioni e pochi allenamenti. Sono convinto che anche domani le ragazze ce la metteranno tutta. L’ambiente e il contorno sono straordinari e sicuramente tireranno fuori energie che forse nemmeno loro sanno di avere".

Nelle ultime partite, non siete andate oltre un gol segnato. Quanto pesa l'assenza di Haavi?

"Abbiamo due giocatrici che hanno quattro gol entrambe, Giugliano e Corelli. Sicuramente l’assenza di Emilie ci penalizza un po’, perché è una giocatrice straordinaria, con grande propensione offensiva e il gol tra le sue qualità. Lo spazio che ha lasciato Emi in questo periodo deve essere un’occasione per chi sta subentrando, per dimostrare di essere da Roma e portare il proprio contributo in termini di assist, pericolosità offensiva e gol. Stiamo lavorando molto su questo aspetto, perché per quello che in realtà le ragazze creano in campo, è vero, raccogliamo troppo poco. Questo è un aspetto di cui siamo consapevoli e su cui lavoriamo ogni giorno".

Come pensa di poter riuscire a rimanere in partita contro una squadra forte come il Chelsea?

"La partita si prepara per provare a vincerla con le proprie armi, rispettando fortemente l’avversario che si va a incontrare, a maggior ragione se ha un blasone e qualità come quelle del Chelsea. Cercheremo di sistemare la squadra nel miglior modo possibile per fare la partita che dobbiamo fare. Ci sarà da soffrire, probabilmente tanto, ma abbiamo già avuto esperienze di questo tipo, soprattutto in Champions League. Poi proveremo a usare le nostre armi. Anche contro il Barcellona, la squadra più forte al mondo, abbiamo avuto le nostre occasioni sull’1-0. Saranno molto importanti i primi minuti di gara e cercheremo sicuramente di trovare qualche soluzione per mettere in difficoltà una squadra così importante come il Chelsea".

LE PAROLE DI KUHL

Sulle differenze tra Inghilterra e Italia

"La differenza più grande è il fatto che qui in Inghilterra c’è più gioco fisico, più fisicità e velocità, mentre in Italia si punta un po’ di più sulla tecnica. Devo dire che quando ero qui, nel campionato inglese, era tutto basato sul fisico, sulla potenza, sulla velocità, e anche sulla tecnica fino a un certo punto. Un’altra grande differenza è che il calcio qui in Inghilterra sta crescendo molto, è molto conosciuto, e speriamo di poter arrivare a questo livello anche noi".

Che centrocampista sei?

"È vero che ho giocato in molti ruoli, però gioco tra le due aree, box to box come si dice in inglese. Mi piace molto correre, copro molto terreno, sono piuttosto un centrocampista offensivo, direi anche un otto forse".

Che partita ti aspetti?

"Qualsiasi squadra merita il nostro rispetto, hanno giocatrici di grandissima qualità. Cercheranno di giocare in maniera molto veloce fin dall’inizio e noi dobbiamo farci trovare pronte. Abbiamo anche noi buone giocatrici e speriamo di portare a casa qualcosa".

Le tue aspettative sono state ripagate? Vedendo la Roma attuale, qual è la tua caratteristica/dote con cui puoi migliorarla?

"Quest'anno è stato un anno fantastico. È sempre difficile arrivare a gennaio quando il campionato è già iniziato, però devo dire che ho avuto un’ottima accoglienza da parte di tutte le mie compagne di squadra. Abbiamo fatto un ottimo primo mese, i primi mesi sono andati tutti bene. Adesso abbiamo fatto qualche cambiamento e stiamo viaggiando molto bene, devo dire. In campionato stiamo dimostrando di essere anche noi tra le candidate a finire nei primi posti".