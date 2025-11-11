Women's Champions League, ROMA-VALERENGA: le formazioni ufficiali. Davanti Pilgrim, Viens e Haavi

Al Tre Fontane arriva il Valerenga: la Roma di Luca Rossettini ospita il Valerenga nella terza giornata della fase campionato di Women's Champions League. Per l'occasione il tecnico giallorosso sceglie il tridente d'attacco composto da Pilgrim, Viens e Haavi.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Veje; Giugliano, Rieke, Kuhl; Pilgrim, Viens, Haavi.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Di Guglielmo, Valdezate, Dragoni, Corelli, Greggi, Pante, Pandini, Thogersen, Galli, Cherubini.
All.: Rossettini.
VALERENGA: Enblom; Eiriksdottir, Kovacs, Horte; Hanse, Brekken, Vickius, Tennebo; Hegg, Saevik, Tvedten.
A disp.: Grinde-Hansen, Erichsen, Lindwall, Inauen, Thorsnes, Sesay, Aronsson, Heioarsdottir, Enger, Bergman-Lundin.
All.: vice Olsen.
Arbitro: Michaela Pachtová. Assistenti: Lucie Ratajová - Tereza Holakovská. IV ufficiale: Natálie Čampišová. VAR: Jana Adámková. AVAR: Mario Zebec.