Women's Champions League, la Roma chiama i tifosi: in vendita i biglietti per la sfida al Vålerenga

La Roma Femminile chiama a raccolta i suoi tifosi per la prossima sfida europea. Il club giallorosso ha annunciato il prossimo appuntamento casalingo allo stadio Tre Fontane: la partita di Women's Champions League contro le norvegesi del Vålerenga.
Con un messaggio sui propri canali social, "Il vostro affetto è la nostra forza", la Roma ha lanciato la vendita dei biglietti per il match, invitando il pubblico a sostenere la squadra in un'altra importante notte europea.
? Il vostro affetto è la nostra forza ?❤️
?? Prossimo appuntamento al Tre Fontane: #RomaValerenga
?️ https://t.co/19w7oTX1wh#ASRomaFemminile pic.twitter.com/u4YldziJ7b
