Women's Champions League, la Roma chiama i tifosi: in vendita i biglietti per la sfida al Vålerenga

03/11/2025 alle 17:00.
serie-a-femminile-roma-inter-squadra-esultanza-4

La Roma Femminile chiama a raccolta i suoi tifosi per la prossima sfida europea. Il club giallorosso ha annunciato il prossimo appuntamento casalingo allo stadio Tre Fontane: la partita di Women's Champions League contro le norvegesi del Vålerenga.

Con un messaggio sui propri canali social, "Il vostro affetto è la nostra forza", la Roma ha lanciato la vendita dei biglietti per il match, invitando il pubblico a sostenere la squadra in un'altra importante notte europea.