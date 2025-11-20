WCL, Leuven-Roma 1-1: non basta il gol di Viens, un punto in 4 partite per le giallorosse (FOTO E VIDEO)

Un pareggio che complica ancora il cammino europeo della Roma Femminile. Le giallorosse non vanno oltre l'1-1 in casa del Leuven nel match valido per la quarta giornata della Women's Champions League. Un risultato che lascia la squadra di Rossettini al sedicesimo posto con un solo punto in quattro partite, a -4 dalla dodicesima posizione che vale la qualificazione. Per la sfida, il tecnico aveva puntato sul tridente Corelli-Pandini-Viens, dovendo però rinunciare a Rieke, rimasta in albergo a causa di uno stato influenzale.
?️ Siamo arrivate allo stadio#OHLRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/7dzA6r9F4B
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) November 20, 2025
IL TABELLINO
LEUVEN - Seynhaeve; Nagy, Mertens, Hermans, Everaerts; Kuijpers, Bosteels, Biesmans; Pusztai, Conijnenberg, Reynders.
A disp.: Lammertijn, Demol, Janssen, Papatheodorou, van Besauw, de Ceuster, van den Brande, Heremans, Neyrinck, Ruymen, Bosmans, Dekker.
All. Van den Abbeel
ROMA - Baldi; Thogersen, Veje, Oladipo, Valdezate; Kuhl, Greggi, Dragoni; Corelli, Pandini, Viens.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Di Guglielmo, Giugliano, Pilgrim, Pante, Bergamaschi, Babajide, Galli, Cherubini.
All. Rossettini
Arbitro: Guteva. Assistenti: Rashkova - Valeva. IV Ufficiale: Georgieva. VAR: Popov.
AVAR: Gidzhenov.
CRONACA
90+7' - Termina in pari il match.
90+2' - Ci prova Giugliano da fuori, palla di poco a sinistra.
86' - Sostituzione nel finale per il Leuven: Heremans prende il posto di Conijnenberg.
84' - Tentativo di Babajide: il suo sinistro a giro è debole e non impensierisce il portiere.
82' - Assalto finale della Roma: le giallorosse si riversano in attacco alla disperata ricerca del pareggio.
80' - Altro cambio per il Leuven: Papatheodorou rileva Reynders.
78' - Ci prova Greggi dalla lunga distanza, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.
76' - Nuovo cambio per la Roma: Rossettini inserisce Babajide al posto di Kuhl.
71' - Pareggia Conijnenberg dal dischetto. Baldi intuisce e tocca il pallone, ma non basta.
69' - Rigore per il Leuven dopo check Var. Ammonita Giugliano per proteste.
58' - Squillo del Leuven: Coijnenberg si incunea in area e tenta la conclusione da posizione difficile, ma il suo tiro si spegne sull'esterno della rete.
53' - Ancora una rete annullata alla Roma: la posizione di Viens è irregolare e l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.
51' - Sostituzione forzata per le giallorosse: Veje non è in grado di proseguire, al suo posto entra in campo Bergamaschi.
45' - Inizia il secondo tempo. Il Leuven si ripresenta in campo con tre volti nuovi: entrano Janssen, Dekker e De Ceuster.
46' - Al via il secondo tempo.
45+2' - Termina il primo tempo.
42' - Arriva il primo cartellino giallo del match: Nagy finisce sul taccuino dell'arbitro per un brutto intervento su Veje.
32' - Raddoppio della Roma ancora con Viens, ma si alza la bandierina della guardalinee. Corretta la chiamata.
27' - Reazione del Leuven, che prova ad alzare il baricentro.
23' - Duro pestone ai danni di Viens, necessario l'intervento dello staff medico.
21' - Occasione per il raddoppio della Roma: Greggi serve Viens, il cui sinistro finisce a un soffio dal palo.
18' - Il vantaggio della Roma! Dai e vai di Viens con Kuhl e poi la stessa canadese conclude a rete.
15' - Ci prova Valdezate dalla distanza, ma la sua conclusione di destro è debole e centrale, facile preda per il portiere del Leuven.
13' - Incredibile palla gol sprecata dalla Roma! Kuhl si ritrova a tu per tu con il portiere ma calcia malamente a lato.
11' - Intervento falloso di Viens in zona d'attacco, l'arbitro fischia e interrompe l'azione giallorossa.
9' - Traversone dalla fascia di Viens, traiettoria troppo lunga che si perde sul fondo senza trovare deviazioni.
7' - Buon momento per il Leuven, che ha alzato il pressing e costringe la Roma nella propria metà campo.
5' - Le giallorosse faticano a costruire gioco, la manovra è lenta e prevedibile in questa fase.
3' - Approccio aggressivo della Roma, che fin dai primi minuti cerca di imporre il proprio gioco nella metà campo avversaria.
1' - Inizia il match.