Supercoppa Italiana: la finale Juventus-Roma si giocherà l'11 gennaio alle 15 allo Stadio Adriatico di Pescara (COMUNICATO)

Ora è ufficiale: la finale di Supercoppa Italiana che vedrà protagoniste Juventus e Roma si giocherà domenica 11 gennaio alle ore 15:00 allo “Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia” di Pescara. Ecco la nota ufficiale della FIGC: "Sarà lo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia' di Pescara a ospitare, domenica 11 gennaio alle 15 (diretta Rai 2 e Sky e in streaming su RaiPlay e NOW) la 29esima edizione della Supercoppa Women, che per la prima volta sarà assegnata in Abruzzo. A contendersi il trofeo saranno la Juventus, campione d'Italia e detentrice della Coppa Italia, e la Roma, sconfitta nel maggio scorso nella finale di Coppa Italia disputata a Como. Sarà la seconda finale della stagione tra Juventus e Roma, dopo quella della Serie A Women's Cup vinta a settembre dalle bianconere a Castellammare di Stabia.

La Roma, detentrice del titolo dopo il 3-1 dello scorso gennaio alla Fiorentina a La Spezia, giocherà la Supercoppa (vinta anche nel novembre 2022, proprio sulla Juventus, a Parma) per il sesto anno di fila. La Juventus, invece, tornerà protagonista dopo il trionfo del gennaio 2024 a Cremona sulla Roma, il quarto nella storia del club bianconero dopo i tre consecutivi tra l'ottobre 2019 e il gennaio 2022.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti e le procedure di accreditamento per i media, i possessori di tessere CONI/FIGC e le persone con disabilità".

(figc.it)