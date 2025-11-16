Serie A Women, ROMA-LAZIO: le formazioni ufficiali. Giallorosse con Oladipo, Viens e Corelli in attacco (VIDEO)

È il giorno del Derby della Capitale al femminile. Alle 15:30, allo stadio Tre Fontane, la Roma di Luca Rossettini ospita la Lazio per la sesta giornata di Serie A Women. Una stracittadina che arriva in un momento delicato per le giallorosse che, pur mantenendo la vetta della classifica, sono chiamate a interrompere una striscia negativa di due sconfitte consecutive, subite contro la Fiorentina in campionato e il Vålerenga in Champions League. Di umore opposto le biancocelesti, reduci dal successo contro il Napoli che le ha proiettate al terzo posto in classifica, a sole tre lunghezze di distanza dalle giallorosse.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Baldi; Di Guglielmo, Valdezate, Bergamaschi; Greggi, Rieke, Giugliano, Pilgrim; Oladipo, Viens, Corelli.

A disp.: Lukášová, Soggiu, Veje, Kuhl, Dragoni, Pante, Pandini, Thogersen, Babajide, Galli, Piekarska.

All.: Rossettini

Lazio (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, D'Auria, Benoit; Monnecchi, Castiello, Goldoni, Oliviero; Visentin; Piemonte, Ashworth Clifford.

A disp.: Karresmaa, Gregori, Mancuso, Mesjasz, Martín Queralt, Karczewska.

All.: Grassadonia

Arbitro: Striamo. Assistenti: Fabrizi - Brizzi. IV Uomo: Coppola. VAR: Andriambelo.

PREPARTITA

14:27 - Ecco la formazione ufficiale con cui scenderanno in campo le giallorosse:





14:15 - La Roma è appena arrivata allo Stadio Tre Fontane:



