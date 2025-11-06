Rossettini: "Con la Fiorentina voglio lo stesso atteggiamento visto con l'Inter, ma con più cinismo"

Alla vigilia della quinta giornata di Serie A Women, che vedrà la Roma impegnata in trasferta contro la Fiorentina, il tecnico Luca Rossettini ha presentato la sfida ai media ufficiali del club. Le giallorosse, reduci dalla vittoria contro l'Inter, scenderanno in campo domani alle 20:00 al Viola Park per un match che si preannuncia combattuto tra due squadre a vocazione offensiva.

Dopo la vittoria con l'Inter, come sta la squadra?

"La squadra sta bene, abbiamo entusiasmo nel lavoro, sicuramente il risultato ci dà maggior forza nella proposta e nella disponibilità. Quindi abbiamo fatto una settimana giusta per preparare una partita importante come quella di Firenze".

Roma e Fiorentina hanno una vocazione offensiva, pensa che questa attitudine renderà la gara più aperta o più bloccata?

"Noi cercheremo di renderla aperta, facendo ancora meglio di quanto fatto finora con più qualità e con più determinazione, perché saranno ingredienti necessari per cercare di portare a casa il massimo da questa sfida".

Ha chiesto sempre alla squadra di concentrarsi partita dopo partita, in questa occasione cosa vorrà vedere dalla squadra?

"Mi piacerebbe vedere lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività che hanno messo con l’Inter. Un po' più di cinismo nelle occasioni che riusciamo a crearci e maggior compattezza difensiva nella nostra metà campo. Questo è un aspetto su cui stiamo cercando di lavorare e su cui abbiamo grandi margini di miglioramento".

(asroma.com)