Roma-Valerenga, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo il cuore, ci manca qualità nell'ultimo passaggio"

Al termine di Roma-Valerenga, partita di WCL, il tecnico delle giallorosse Luca Rossettini ha risposto alle domande dei media del club. Ecco le sue parole:

Oggi la squadra ci ha provato in ogni modo a portare a casa un risultato positivo.

"Sì, non posso veramente rimproverare nulla sotto il punto di vista dell'atteggiamento alle ragazze. Ci hanno messo tutta l'anima e il cuore. Abbiamo comandato la gara per ampi tratti. Dispiace perché abbiamo concesso un tiro in porta in una situazione che potevamo sicuramente gestire meglio. Però abbiamo provato in tutti i modi a ribaltare la partita. Abbiamo avuto delle occasioni. Ci manca quel pizzico di qualità nell'ultimo passaggio, nel cross, nel trovare lo specchio della porta. Continuiamo a lavorare. È un passo doloroso, ma allo stesso tempo importante, perché avevamo bisogno di una reazione rispetto alla prova contro la Fiorentina. E sono convinto che le ragazze l'abbiano data. È una reazione importante e bisogna che continuiamo su questa strada e ce la portiamo in campionato".

Servirà voltare pagina proprio in vista del Derby, in cui servirà una prestazione di cuore ma anche di qualità.

"Sì, capita a pennello. È un momento particolare, ce l'aspettavamo. Veniamo da un inizio di stagione molto positivo in termini di risultati, ma che non nasconde i nostri difetti e i limiti del momento. Continuiamo a lavorare in modo positivo, e prendiamo il buono di tutta la prestazione. Sono molto dispiaciuto per il risultato, chiaramente".