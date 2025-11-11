Roma-Valerenga, Baldi: "Ci abbiamo messo il cuore, ma dovevamo essere più concrete"

Al termine della sconfitta contro il Valerenga, Rachele Baldi della Roma Femminile ha commentato il match ai microfoni dei canali del club. Ecco le sue parole:



Avete fatto tutto quello che potevate per portare a casa un risultato positivo, però è stata una partita molto difficile.

"Sì, è stata una partita tosta, noi abbiamo messo tutto il nostro cuore per provare a riprenderla e abbiamo avuto tante occasioni. Purtroppo dovevamo essere più concrete. Volevamo riscattarci dalla scorsa partita ma adesso c'è il campionato quindi dobbiamo andare avanti. È un percorso e sappiamo che ci vuole del tempo per migliorare e quindi dobbiamo essere fiduciose".

Servirà un'altra Roma per affrontare la Lazio, ma soprattutto servirà voltare pagina.

"Assolutamente. È difficile, però dobbiamo lavorare adesso a testa bassa e pensare solo all'obiettivo che abbiamo".