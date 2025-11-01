Roma Primavera Femminile, vittoria in Coppa Italia: 3-0 al Sassuolo



Arriva un'importante vittoria per la Roma Primavera Femminile, che prosegue il suo cammino in Coppa Italia. Le giovani giallorosse hanno battuto le pari età del Sassuolo con un netto 3-0.

A decidere la partita sono state le reti di Parente, che ha aperto le marcature, e la successiva doppietta di Mascenti, che ha chiuso definitivamente i conti. Un'ottima prestazione che permette alla squadra di avanzare nella competizione.

? Vittoria della nostra Primavera in Coppa Italia contro il Sassuolo.



Finisce 3-0 grazie al gol di Parente e la doppietta di Mascenti



Brave, ragazze! ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/W7Cvokr4Tf — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) November 1, 2025



