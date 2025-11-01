Roma Primavera Femminile, vittoria in Coppa Italia: 3-0 al Sassuolo

01/11/2025 alle 15:47.
primavera-femminile-sassuolo


Arriva un'importante vittoria per la Roma Primavera Femminile, che prosegue il suo cammino in Coppa Italia. Le giovani giallorosse hanno battuto le pari età del Sassuolo con un netto 3-0.

A decidere la partita sono state le reti di Parente, che ha aperto le marcature, e la successiva doppietta di Mascenti, che ha chiuso definitivamente i conti. Un'ottima prestazione che permette alla squadra di avanzare nella competizione.