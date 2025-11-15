Roma-Lazio Femminile: ultimi biglietti disponibili, cancelli aperti dalle 14

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, la Roma Femminile si prepara a scendere in campo. Come annunciato dal club sul sito e sui propri canali social, sono infatti rimasti gli ultimi posti disponibili per assistere al match in programma domani alle 15:30 allo stadio Tre Fontane.
La società ha inoltre comunicato che i cancelli dell'impianto apriranno alle ore 14:00, rinnovando l'invito ai tifosi a riempire lo stadio per sostenere le giallorosse nella stracittadina.
? Ci vediamo domani al Tre Fontane!
?️ Ultimi posti disponibili per #RomaLazio
?️ Apertura dei cancelli alle 14:00
Tutte le info sulla gara ?https://t.co/cqY53Ud5yn
DAJE ROMA ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/tVI45uySSP
