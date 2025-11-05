Roma Femminile, scatta l'ora del derby: da domani in vendita i biglietti

05/11/2025 alle 18:03.
serie-a-femminile-roma-inter-squadra-esultanza-3

L'attesa per il derby della Capitale femminile sta per iniziare. La Roma Femminile ha annunciato ufficialmente l'apertura della vendita dei biglietti per la stracittadina contro la Lazio. Come comunicato dal club sui propri canali social, i tagliandi saranno disponibili a partire da domani, 6 novembre, alle ore 16:00.