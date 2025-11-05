Roma Femminile, scatta l'ora del derby: da domani in vendita i biglietti

L'attesa per il derby della Capitale femminile sta per iniziare. La Roma Femminile ha annunciato ufficialmente l'apertura della vendita dei biglietti per la stracittadina contro la Lazio. Come comunicato dal club sui propri canali social, i tagliandi saranno disponibili a partire da domani, 6 novembre, alle ore 16:00.

? Da domani alle 16:00 parte la vendita dei biglietti per il Derby!



FORZA ROMA ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/eCOyMnUEpr — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) November 5, 2025



