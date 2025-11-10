Roma Femminile: l'incontro a Trigoria con l'Italbasket (FOTO)

Incontro speciale al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. La Roma Femminile di Luca Rossettini ha infatti aperto le porte alla Nazionale femminile di basket del commissario tecnico Andrea Capobianco. Oltre alle foto di rito, i capitani delle due squadre (Manuela Giugliano e Laura Spreafico) si sono scambiate due magliette come regalo. "Lo sport è amicizia e passione. Un incontro per augurarsi buona fortuna a vicenda in vista dei prossimi impegni!", la didascalia che accompagna il tweet pubblicato dalla Roma.

