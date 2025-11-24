Roma Femminile: le 20 giallorosse convocate in nazionale

La Serie A Femminile si ferma a causa della sosta per le nazionali e la Roma, reduce dalla vittoria per 0-1 in casa del Como, tornerà in campo il 6 dicembre alle ore 14:30 nell'attesissimo big match contro la Juventus. Sono 20 le calciatrici giallorosse convocate dalle rispettive nazionali, motivo per cui l'allenatore Luca Rossettini sarà costretto a lavorare con gruppo ristretto.

La lista completa delle convocate

Australia: Heatley

Canada: Viens

Danimarca: Kuhl, Thogersen

Italia: Baldi, Bergamaschi, Corelli, Di Guglielmo, Dragoni, Giugliano, Greggi

Repubblica Ceca: Lukasova

Italia U19: Galli, Mazzocchi, Robino, Ventriglia

Malta U19: Farrugia

Polonia U19: Piekarska

Slovenia U19: Madon

Croazia U19: Klobucarevic

(asroma.com)