Roma Femminile: le 20 giallorosse convocate in nazionale

La Serie A Femminile si ferma a causa della sosta per le nazionali e la Roma, reduce dalla vittoria per 0-1 in casa del Como, tornerà in campo il 6 dicembre alle ore 14:30 nell'attesissimo big match contro la Juventus. Sono 20 le calciatrici giallorosse convocate dalle rispettive nazionali, motivo per cui l'allenatore Luca Rossettini sarà costretto a lavorare con gruppo ristretto.
La lista completa delle convocate
Australia: Heatley
Canada: Viens
Danimarca: Kuhl, Thogersen
Italia: Baldi, Bergamaschi, Corelli, Di Guglielmo, Dragoni, Giugliano, Greggi
Repubblica Ceca: Lukasova
Italia U19: Galli, Mazzocchi, Robino, Ventriglia
Malta U19: Farrugia
Polonia U19: Piekarska
Slovenia U19: Madon
Croazia U19: Klobucarevic
(asroma.com)