Roma Femminile, al via la vendita dei biglietti per il derby

L'attesa per il derby femminile entra nel vivo. Come annunciato dalla Roma Femminile sui propri canali social, è ufficialmente partita la vendita dei biglietti per la stracittadina contro la Lazio.
Con il consueto "Daje Roma Daje", il club ha dato il via alla corsa al tagliando per una delle partite più sentite della stagione. I tifosi possono quindi assicurarsi il proprio posto per sostenere le giallorosse al Tre Fontane.
? È partita la vendita dei biglietti per il Derby!!!
?️ https://t.co/19w7oTX1wh
DAJE ROMA DAJE ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/H3TDHZ2DvM
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) November 6, 2025