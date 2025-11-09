Primavera Femminile, 5-0 al Genoa e pass per le Final Four di Coppa Italia

Prestazione travolgente per la Roma Primavera Femminile, che stacca il pass per le Final Four di Coppa Italia. Le giovani giallorosse hanno battuto il Genoa con un perentorio 5-0, chiudendo così il proprio girone a punteggio pieno.

Protagonista assoluta del match è stata Ventriglia, autrice di una tripletta. A completare il tabellino le reti di Madon e Innaccone, che hanno suggellato una vittoria mai in discussione.

Con questo successo, la Roma si assicura il primo posto nel Girone C e si qualifica con merito alla fase finale della competizione.

? Vittoria con il Genoa per 5-0 grazie alla tripletta di Ventriglia, ai gol di Madon e Innaccone.



? Primo posto a punteggio pieno nel girone C e voliamo alle Final Four di Coppa Italia



Complimenti, ragazze!#ASRomaFemminile pic.twitter.com/DytdpTcKzZ — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) November 9, 2025



