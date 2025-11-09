Primavera Femminile, 5-0 al Genoa e pass per le Final Four di Coppa Italia

09/11/2025 alle 15:13.
Prestazione travolgente per la Roma Primavera Femminile, che stacca il pass per le Final Four di Coppa Italia. Le giovani giallorosse hanno battuto il Genoa con un perentorio 5-0, chiudendo così il proprio girone a punteggio pieno.

Protagonista assoluta del match è stata Ventriglia, autrice di una tripletta. A completare il tabellino le reti di Madon e Innaccone, che hanno suggellato una vittoria mai in discussione.

Con questo successo, la Roma si assicura il primo posto nel Girone C e si qualifica con merito alla fase finale della competizione.