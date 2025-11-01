Greggi: "Il mio traguardo era vincere uno Scudetto con la Roma, ne abbiamo vinti due. Con Rossettini ci troviamo bene"

RAI 1 - Giada Greggi, protagonista della Roma Femminile di mister Rossettini, è stata intervistata dai giornalisti della trasmissione "Zona Cesarini". Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla Nazionale

"Abbiamo affrontato due squadre top ma abbiamo giocato con coraggio e a testa alta. Il mio gol è stato inaspettato; sono uscite tante lacrime: un mix di emozioni tutte insieme pensando all’infortunio e all’Europeo nel quale non ho potuto aiutare la squadra come avrei voluto".

Su Giugliano

"È un onore giocare con lei. Candidata al Pallone d’Oro, imparo tantissimo con lei accanto e cerco di rubarle ogni giorno qualcosa. È una leader e una calciatrice che può cambiare le partite in qualsiasi momento".

Cosa toglierebbe a Giugliano? Forse la fascia da capitano?

"Assolutamente no, da romana e romanista a me basta giocare per la mia squadra del cuore e dare tutto in campo".

Sul primo Scudetto

"Il mio gol contro la Fiorentina ci ha portato allo Scudetto; ci penso ancora oggi. Il mio traguardo era vincere uno Scudetto con questa maglia, ne abbiamo vinti due ma vogliamo continuare a vincere. I traguardi da raggiungere sono tanti, li rincorriamo mantenendo sempre i piedi per terra".

Su Rossettini

"Ci troviamo bene, ci sta spiegando i nuovi principi e con le nuove calciatrici arrivate questa estate possiamo sicuramente toglierci delle soddisfazioni, ci serve naturalmente un po’ di tempo ma vogliamo fare bene".