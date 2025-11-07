Giugliano: "Risultato inaspettato che dà fastidio, ma niente alibi. Ora c'è la Champions"

C'è amarezza, ma anche la consapevolezza di non aver mollato e la voglia di ripartire subito. Al termine della pesante sconfitta per 5-2 contro la Fiorentina, la prima in campionato, ha parlato il capitano della Roma, Manuela Giugliano.

Una partita inaspettata, con un risultato inaspettato. Una gara in cui avete incontrato tante difficoltà.

"Sì, inaspettato, perché dopo la settimana che abbiamo affrontato sicuramente questo non corrisponde al risultato che volevamo e che ci aspettavamo. Non voglio trovare alibi, ci assumiamo le responsabilità di quello che abbiamo dimostrato oggi. Ma questo non toglie il lavoro che stiamo facendo, siamo sempre lì in alto ma pensiamo partita dopo partita. Il risultato ci dà fastidio. Torneremo ad allenarci, ora c'è la Champions, rimaniamo tranquille e ripartiamo".

Da cosa si riparte dopo una sconfitta così e cosa può insegnare una sconfitta così?

"Io ripartirei dal non aver mollato fino all'ultimo secondo, ci abbiamo provato fino alla fine ma con una in meno non è semplice. Nonostante questo voglio ringraziare tutte le mie compagne perché hanno dato tutto e questa cosa per una squadra come la Roma è fondamentale. Sono molto orgogliosa delle ragazze, di tutto lo staff, di tutto il lavoro che stiamo facendo e sono sicura che porteremo a casa grandi risultati".

(asroma.com)