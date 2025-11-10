Giugliano: "Dopo Firenze siamo concentrate e coese. Abbiamo ottime possibilità di passare il turno" (VIDEO)

Parole da leader, per caricare l'ambiente e guardare avanti. Alla vigilia della sfida di Women's Champions League contro il Vålerenga, il capitano della Roma Manuela Giugliano ha presentato il match in conferenza stampa. La centrocampista ha suonato la carica dopo la sconfitta di Firenze, ha espresso grande fiducia nel gruppo e ha svelato i motivi dietro il suo "no" a una ricca offerta estiva dall'Arabia Saudita.

Come ti senti a livello fisico, sei al 100%? Domani sarà come Norvegia-Italia ai quarti dell’Europeo?

“Sto bene, cerco sempre di migliorare la mia condizione che è la cosa più importante perché può aiutare la squadra. Ci aspettiamo una partita difficile contro una squadra fisica, se metteremo in campo la nostra tecnica però non ce ne sarà per nessuno. Ho visto le ragazze concentrate e coese dopo Firenze, concentrate verso un unico obiettivo”.

Quest’estate hai ricevuto un’offerta importante dall’Arabia Saudita, perché alla fine hai rifiutato?

“Sì, è arrivata una grande proposta ma personalmente ho fatto una scelta di vita importante. Ho scelto la famiglia e stare vicino casa. Alla Roma sto bene, sono ancora giovane e so che posso dare ancora tanto. L’Italia merita di avere una calciatrice come me qui. Sono felice di essere qui”.

Quante possibilità ha la Roma di passare il turno? La classifica italiana?

“Ogni squadra prepara una stagione in modo differente. Non pensiamo alle altre squadre ma a quello che facciamo noi. Bisogna rimanere in alto e fare bene perché la Roma merita di vincere altri trofei. Siamo una squadra nuova, stiamo lavorando per regalarci un grande futuro. Non penso alle percentuali ma so che abbiamo ottime possibilità di andare avanti”.

Da inizio stagione elogi questo gruppo, a che punto è la crescita della Roma?

“Questo gruppo migliora giorno dopo giorno, partita dopo partita. Vedo una squadra con ragazze intelligenti, giovani ed esperte. Questo porta anche spensieratezza e può diventare un punto di forza”.

In Champions League si va al doppio rispetto al campionato, come vi state adattando?

“Sappiamo bene che il livello e il ritmo è diverso, l’intensità è molto più alta. Il ritmo della Champions cerchiamo di portarlo anche in Italia, idem per la Nazionale. Quello che diamo nel campionato italiano però è uguale rispetto a quello che diamo in Europa”.

Che partita ti aspetti domani e che atteggiamento servirà?

“Mi aspetto una gara intensa da entrambe le parti, spero più da parte nostra. Spetta a noi decidere come approcciare, se lo faremo nel modo giusto per loro ci saranno poche chance di vittoria. Se soffriremo anche tutte insieme porteremo a casa la partita”.

Il capitano delle giallorosse ha poi parlato anche ai canali ufficiali del club:

"Siamo molto serene, tranquille perché sappiamo le nostre qualità e la nostra forza. Dopo aver perso la partita scorsa ci siamo focalizzate sul prossimo obiettivo che è la partita di domani. Vedo le ragazze serene, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo e quando siamo in campo diamo il massimo: questa è la sensazione migliore che potessi sentire. "

Che Valerenga vi aspettate?

"Il Valerenga è una squadra molto fisica, ma sta a noi decidere che partita affrontare. Se riusciamo a fare il nostro gioco e a mettere in campo la nostra qualità tecnica, sono sicura che per loro sarà molto difficile vincere. Giochiamo in casa e sappiamo benissimo che i nostri tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Abbiamo bisogno di loro, speriamo siano tantissimi e li aspettiamo".

