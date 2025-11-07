Fiorentina-Roma, Rossettini: "La peggior partita della stagione, un bel bagno d'umiltà. L'espulsione ci ha tagliato le gambe"



Un'analisi senza sconti, ma con lo sguardo già rivolto al futuro. Al termine della pesante e inaspettata sconfitta per 5-2 contro la Fiorentina, la prima in campionato, il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha commentato la prestazione della squadra ai media ufficiali del club.

Una brutta prestazione, un brutto risultato, inaspettato per quello che abbiamo visto finora.

"Inaspettato. Ci sta che le ragazze non azzecchino tutte le partite. Penso che forse sia la prima prestazione generalmente in 90 minuti fatta male quest'anno. Abbiamo avuto dei punti d'arresto durante il nostro inizio di stagione, ma probabilmente questa è stata la peggior partita che abbiamo giocato. Dobbiamo prenderla, accettarla per quello che è stato e continuare a lavorare ancora più duro durante gli allenamenti. Ci deve servire come un bel bagno d'umiltà e si riparte da lunedì preparando la prossima partita, ripresentandoci poi in campionato con il derby: una gara importante, giusta per ripartire dopo un bel tonfo come questo".

Cosa può insegnare una partita così?

"Ci insegna che non puoi concedere. Sicuramente l'espulsione nella prima frazione ci ha tagliato un po' le gambe. Siamo state anche brave a gestire lo svantaggio per tutto il primo tempo. Poi i gol successivi ci hanno messo in grandissima difficoltà. Abbiamo provato a cambiare qualcosa. C'è stata una sorta di reazione e mi è piaciuta. Anche in dieci le ragazze hanno avuto comunque delle occasioni nella prima frazione e all'inizio del secondo tempo poi la partita ha preso una piega difficile da ribaltare".

(asroma.com)